Perugia – Carpi decisa dal dischetto: Lisi non sbaglia, Gemello neutralizza Saporetti (1-0) PAGELLE

Il Perugia torna al successo, dopo un mese, battendo al Curi il Carpi, 1-0, in una gara che ha riservato tante emozioni. Decide la rete di Lisi, che in avvio di secondo tempo trasforma il calcio di rigore che lui stesso si era procurato. Al 36′ sbaglia invece dal dischetto Saporetti, la cui conclusione viene respinta da Gemello, che già in precedenza aveva chiuso la propria porta di fronte al tentativo ravvicinato di Calanca. Perugia anche fortunato nel finale, quando Zagnoni di testa colpisce la traversa.

Una partita che ha mostrato ancora pregi e difetti di questo Perugia, ma che almeno questa volta si è conclusa con i 3 punti a favore.

Tabellino e pagelle

Perugia – Carpi 1-0

2′ st Lisi (P) rig.

al 36′ st Gemello para un rigore a Saporetti

al 35′ st espulso Mezzoni (P)

Perugia: Gemello 7.5, Mezzoni 4, Giunti 6.5, Riccardi 6, Dell’Orco 6.5, Torrasi 6 (22′ st Broh 6), Di Maggio 6, Giraudo 6.5, Montevago 6 (49′ st Leo sv), Matos 6.5 (32′ st Bacchin 6), Lisi 7 (22′ st Cisco 6). All.: Zauli 6.

Carpi: Sorzi 5, Cecotti 6 (38′ st Rossini sv), Panelli 6, Zagnoni 6.5, Verza 5 (5′ st Calanca 6), Stanzani 6 (22′ st Saporetti 5), Amayah 5 (22′ st Campagna 6), Figoli 5.5 (38′ st Petito sv) Puletto 6, Casarini 5.5, Gerbi 5. All.: Serpini 5.5.