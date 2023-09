Perugia brilla con il trionfo dell'Italia nel Campionato Europeo di Volley - Tuttoggi.info

Due serate indimenticabili in un PalaBarton rinnovato e sold out, terminate con la vittoria schiacciante dell'Italia su Estonia e Serbia

Perugia è stata ieri sera la capitale non solo dell’Umbria ma di tutto il volley europeo. In un PalaBarton rinnovato e riammodernato grazie ai fondi stanziati dalla Regione Umbria, l’Italia ha dato spettacolo, sconfiggendo la Serbia per 3-0. Un risultato che ha esaltato i quasi 5.000 spettatori presenti e che ha ulteriormente acceso i riflettori sull’Umbria come polo d’attrazione sportiva e turistica.

Due gli incontri emozionanti del Campionato Europeo di Volley maschile 2023 che sono stati giocati nella città umbra e che hanno visto la Nazionale Italiana dominare sia l’Estonia che la Serbia.

L’Italia fa il pieno di punti

Dopo aver trionfato sull’Estonia il 31 agosto, la Nazionale Italiana ha dato una lezione di forza e tecnica battendo la Serbia il 1° settembre al PalaBarton. Con una prestazione quasi perfetta in tutti i fondamentali, gli Azzurri, guidati dal palleggiatore Simone Giannelli che festeggiava la sua 200ª presenza in Nazionale, hanno mostrato un gioco di squadra eccezionale.

Una vetrina internazionale per l’Umbria

“L’entusiasmo di Perugia sarà un valore aggiunto”, aveva dichiarato Giannelli prima delle partite. E così è stato. Il ct della Nazionale. E anche Fefè De Giorgi aveva espresso la sua felicità arrivando in Umbria “Perugia ha rappresentato una tappa importante per la mia carriera. Poi il merito va a chi è riuscito a rendere questa una delle piazze più importanti della pallavolo italiana – ha dichiarato il ct alla Gazzetta dello Sport – e appena arrivati ci siamo accorti dell’atmosfera speciale che si respira per la grande attesa”. Un entusiasmo che si è ulteriormente acceso, visti i risultati ottenuti. Un valore aggiunto all’impatto già notevole che i due eventi avrebbero avuto sulla visibilità della regione.

Le istituzioni e il mondo dello sport

Presenti all’evento diverse istituzioni nazionali, regionali e locali, tra cui il parlamentare umbro Emanuele Prisco, l’assessore regionale Paola Agabiti e il sindaco di Perugia Andrea Romizi. Non poteva mancare il patron della Sir Volley, Sirci, orgoglioso di vedere due dei suoi giocatori, Simone Giannelli e Roberto Russo, brillare in campo nazionale.

L’assessore regionale Paola Agabiti ha dichiarato: “Gli Europei di Volley 2023 rappresentano per l’Umbria una vetrina internazionale che ha avuto ricadute positive sulla visibilità dei territori e sul turismo legato ai grandi eventi sportivi”.

Immagini del PalaBarton pubblicate sui social network dall’assessore Agabiti

Il prossimo impegno

Dopo aver chiuso positivamente le due tappe a Perugia, l’Italia è pronta per i prossimi avversari. Le prossime partite saranno trasmesse come segue:

4/09, ore 21.15: Italia-Svizzera (RAI 2, SKY Sport Summer, SKY Sport Uno, NOW TV)

6/09, ore 21.15: Germania-Italia (RAI 2, SKY Sport Uno, SKY Sport Arena, NOW TV)

Con un inizio così promettente, le aspettative per le prossime sfide sono alte. Il cammino degli Azzurri prosegue, e l’intera nazione sarà incollata ai propri schermi per tifare gli eroi del volley italiano.