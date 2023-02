Perugia – Brescia, formazioni e dove vederla

Qui Perugia

Castori perde per tre settimane Olivieri, che stava assicurando buone prestazioni. Per la difesa non è stato recuperato Struna e soprattutto non sarà della partita capitan Dell’Orco, squalificato.

Convocati i nuovi acquisti: Capezzi, Cancellieri e l’attaccante Ekong.

Qui Brescia

Clotet è nuovamente a rischio esonero. Per la delicata sfida del Curi non potrà disporre dei due centrali Papetti e Mangraviti, entrambi squalificati. Ancora fuori Cistana.

Convocato il neo acquisto Tavares.

Probabili formazioni

Perugia: Gori, Rosi, Curado, Sgarbi, Casasola, Iannoni, Santoro, Lisi, Luperini, Di Carmine, Di Serio. All. Castori.

Brescia: Andrenacci, Karacic, Adorni, Coeff, Huard, Bjorkengren, Bisoli, Ndoj, Rodriguez, Galazzi, Ayè. All. Clotet.

Dove vedere Perugia – Brescia

La partita Perugia – Brescia (ore 14) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.