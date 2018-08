“Perugia-Bettolle, cantiere infinito: perché?”

“I lavori per l’ammodernamento della Perugia-Bettolle si protraggono ormai da tre anni. È arrivato il momento che Anas ci dica chiaramente quanto dureranno questi lavori a intermittenza, per quanto tempo ancora i cittadini dovranno subire i pesanti disagi al traffico e quanto costano questi interventi”. Così il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Marco Squarta, che annuncia la presentazione di un’interrogazione “sui continui lavori al manto stradale del viadotto Genna, oggetto di interventi manutentivi anche in questi giorni, a quasi tre anni dall’inizio delle opere strutturali che avrebbero dovuto portare alla risoluzione definitiva delle criticità rilevate”.

Squarta sottolinea come la Perugia–Bettolle, nonostante i massicci interventi, presenti un manto stradale fatto di ricorrenti rattoppi “che sembrano delineare soluzioni temporanee che non garantirebbero né la sicurezza degli automobilisti né la tenuta delle bitumature per il lungo periodo”.

Per questo l’esponente di FdI chiede alla Giunta regionale per quale motivo non si riesce a terminare i lavori e quanto questi dureranno, vista l’imminente ripresa delle attività lavorative e scolastiche, che comporterà un aumento inevitabile del traffico, già pesantemente compromesso in questi giorni. “Lavori che, ovviamente aggiunge Squarta – devono garantire la sicurezza dei viadotti. Non è possibile continuare con una programmazione così. Inoltre – conclude Squarta – l’assessore Chianella chiarisca se la frammentazione degli interventi comporterà anche un aggravio dei costi”.

