Perugia, avanti con Massimo Oddo | Squadra in ritiro a Cascia - Tuttoggi

Alla fine sarà Massimo Oddo il tecnico che proverà a salvare il Perugia nella doppia sfida playout del 10 e 14 agosto contro il Pescara (in attesa del ricorso del Trapani).

Dopo giorni di confronti e allenatori sondati, con i secchi “no” di Colantuono e Novellino, il presidente Massimiliano Santopadre si è convinto a confermare l’attuale mister, nonostante le brutte sconfitte con Trapani e Venezia, per provare ad evitare il naufragio in serie C.

Il tecnico abruzzese e la squadra, partiti da Pian di Massiano verso il ritiro di Cascia, hanno avuto un duro confronto con il numero uno della società biancorossa, che vuole a tutti i costi cercare di mettere una pezza ad una delle stagioni più travagliate degli ultimi 10 anni dei Grifoni.