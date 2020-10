Tra Perugia e Assisi la Catena umana della pace e della fraternità - Tuttoggi

In apertura il saluto di Mattarella: "Importante che sia stata confermata, dà la possibilità di esprimere la volontà di un domani migliore"

Circa 2000 persone, tutte distanziate e ognuna ordinato al proprio posto, hanno partecipato a una PerugiAssisi senza precedenti, trasformata da marcia in una Catena umana della pace e della fraternità.

Perché “è tempo di fare pace ed è tempo di prendersi cura“, come recita il motto dell’appuntamento. Come ricorda Flavio Lotti, “Siamo qui per fare società, nonostante il momento difficile che stiamo vivendo, e smettere di essere gli uni contro gli altri come in una giungla“.

Le persone presenti alla Catena umana della pace e della fraternità erano distanziate almeno due metri ma unite da un filo, e in alcuni casi anche bandiere, annodate a quelli degli altri.

La catena è composta in maniera “statica, sicura, simbolica e contemporanea“, hanno ricordato gli organizzatori, a Perugia e tra Assisi-Santa Maria degli Angeli, città di arrivo e partenza della Marcia. Dalla Piazza di San Francesco verrà anche trasmesso il messaggio del presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

Catena umana della pace e della fraternità

Il presidente Mattarella

Ad aprire l’appuntamento, il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Dalla Marcia Perugia-Assisi proviene ogni volta un messaggio popolare molto forte, che scaturisce dalla consapevolezza del carattere integrale della pace e della stretta connessione tra i grandi temi globali, a cominciare dalla lotta alla povertà e alle diseguaglianze, dal contrasto al cambiamento climatico, dalla cooperazione necessaria per assicurare ai popoli quel diritto a uno sviluppo sostenibile che è parte del diritto stesso alla vita e al futuro. Per questo è importante che anche quest’anno la Marcia sia stata confermata, nel rispetto delle condizioni di sicurezza imposte dalla pandemia, e che possa dare a tante persone e a tanti giovani la possibilità di esprimere la volontà di un domani migliore e l’impegno a farsi generatori di pace, a partire dalla realtà quotidiana“