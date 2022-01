Perugia, arrestato studente con 24 Kg di droga - Tuttoggi

Trovati e sequestrati un fucile JAGER LOANO ITALY calibro 22 detenuto illegalmente e la somma in contanti di circa 1.300,00 euro

La Polizia di Stato di Perugia ha tratto in arresto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un giovane studente italiano di 28 anni. Le indagini, avviate a seguito di attività informativa, hanno consentito di scovare un vero e proprio covo della droga, nonché di individuare i soggetti coinvolti nell’attività di spaccio.

Blitz nel garage

Nella tarda serata di ieri, gli investigatori della Squadra Mobile di Perugia, con l’ausilio di due unità cinofile del centro cinofili della Guardia di Finanza di Castiglione del Lago, hanno effettuato un blitz e una perquisizione all’interno di un box di pertinenza di un condominio sito nel centro cittadino, finalizzata a riscontrare il sospetto degli inquirenti che all’interno vi fosse un deposito di droga.

24 Kg. di droga

L’ispezione ha confermato quanto ipotizzato: gli agenti hanno rinvenuto 17 Kg. di hashish e 7 Kg. di marjuana di diverse qualità, occultati dentro un baule di legno, nonché all’interno di scatole per l’imballaggio. Contestualmente, è stato trovato e sequestrato un fucile JAGER LOANO ITALY calibro 22 detenuto illegalmente e la somma in contanti di circa 1.300,00 euro.

Droga anche in casa

La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione del giovane, dove sono sati trovati ulteriori 500 gr di sostanza stupefacente, nonché appunti inerenti all’attività di spaccio, denaro contante, materiale per il confezionamento e due bilancini elettronici di precisione.

Coinvolto un secondo studente

Nell’ambito della medesima operazione, gli operatori della Squadra Mobile hanno sottoposto a perquisizione anche l’abitazione di un altro studente italiano, coetaneo del primo, trovato in possesso di una piccola quantità di stupefacente e di una pistola beretta cal. 9×21 che, sebbene legalmente detenuta, veniva ritirata a scopo cautelativo.

Studente trasferito a Capanne

All’esito delle operazioni quest’ultimo veniva deferito in stato di libertà per il reato di detenzione a fini di spaccio, mentre il 28enne veniva arrestato alla luce del quadro probatorio in evidenza. L’uomo, dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura perugina, è stato associato al carcere di Capanne.