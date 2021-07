Permessi Ztl e AP, concessa proroga fino al 31 dicembre - Tuttoggi

Lo ha stabilito una delibera-atto approvata ieri e proposta alla Giunta comunale dagli assessori alla mobilità Federico Cini e al commercio Stefano Fatale

L’amministrazione comunale ha concesso una proroga fino al 31 dicembre 2021 per le autorizzazioni temporanee d’accesso in ZTL/AP già rilasciate per le attività di consegne a domicilio.

Fasce orarie Ztl e Ap

Allo stesso tempo sarà concesso ai veicoli in possesso di questa specifica autorizzazione, nella fascia oraria 12 ÷ 15 e 19 ÷ 24 di tutti i giorni della settimana, in ZTL ed AP, la possibilità di sosta per operazioni di carico e scarico per la durata massima di 30 minuti, mediante attivazione del dispositivo per il controllo orario, a condizione che ciò non costituisca intralcio o pericolo alla circolazione stradale.

Lo ha stabilito una delibera – atto d’indirizzo approvata ieri e proposta alla Giunta comunale dagli assessori alla mobilità Federico Cini e al commercio Stefano Fatale.

“Abbiamo preso atto della situazione e delle più recenti disposizioni normative – dicono gli assessori Cini e Fatale – e abbiamo ritenuto doveroso continuare a sostenere per quanto possibile le attività di quelle categorie economiche maggiormente colpite dalla crisi pandemica”.