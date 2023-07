Perde olio dal motore, traffico in tilt al viale della Stazione - Tuttoggi.info

Perde olio dal motore, traffico in tilt in viale Trento e Trieste. Sul posto polizia locale e tecnici per pulire il manto stradale

Traffico in tilt da questa mattina lungo viale della Stazione, a Spoleto, dove, durante la notte, il conducente di una autovettura si è accorto che dal motore del proprio mezzo fuoriusciva dell’ olio che ha interessato la carreggiata destra (dalla stazione verso il centro).

Nell’immediato lo sfortunato automobilista ha ricevuto il soccorso dei carabinieri della locale Compagnia. Questa mattina invece le opere di pulizia del manto stradale che hanno comportato il senso unico alternato in viale Trento e Trieste.

Operazioni poste sotto la sorveglianza di due pattuglie della polizia locale di Spoleto e che dovrebbero terminare entro l’ora di pranzo