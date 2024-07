Per innaffiare l'orto rimane intrappolato nel fango, soccorso dai vigili del fuoco - Tuttoggi.info

L'uomo è rimasto intrappolato con il fango fino alla vita mentre cercava di prendere dell'acqua per l'orto. Intervengono i vigili del fuoco

Voleva innaffiare l’orto con l’acqua di un fosso, ma è rimasto intrappolato nel fango e sono servite due ore per liberarlo. E’ successo nella tarda mattinata di oggi, lunedì 15 luglio, nella periferia di Città di Castello.

I vigili del fuoco tifernati, infatti, sono intervenuti intorno alle 12 in località Madonna del Latte dopo la richiesta di soccorso da parte di un uomo. Il signore in questione era infatti rimasto bloccato nel fango fino alla vita mentre cercava di prelevare dell’acqua da un fosso per innaffiare l’orto. I pompieri, per liberarlo, hanno prima rimosso l’acqua e poi parte del fango che lo intrappolava. Una volta estratto è stato consegnato alle cure del 118. Le operazioni di soccorso sono terminate un paio di ore dopo.

(foto di repertorio)