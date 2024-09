Pd Spoleto, Stefano Lisci candidato alle regionali - Tuttoggi.info

COMUNICATO STAMPA DEL PARTITO DEMOCRATICO DI SPOLETO: IL PD CANDIDA STEFANO LISCI ALLE REGIONALI. INDICAZIONE UNANIME DELL’ASSEMBLEA COMUNALE

L’assemblea del Partito Democratico di Spoleto, sul nominativo proposto dal Presidente Marco Trippetti, ha ufficializzato all’unanimità il proprio candidato per l’Assemblea regionale: Stefano Lisci. Le Elezioni Regionali si terranno il 17 e 18 novembre e il Pd, nella coalizione di centrosinistra, candida a presidente Stefania Proietti sindaca di Assisi. Trippetti ha evidenziato come il segretario del partito Stefano Lisci sia figura autorevole a rappresentare la nostra città in consiglio regionale.

Nella fase di discussione anche tutti gli intervenuti, a partire dall’europarlamentare Laureti, hanno espresso parole di stima e consenso nella figura di Lisci che ha sempre dimostrato con onestà e serietà il proprio impegno a tenere unito e a guidare il Partito Democratico anche in momenti difficili. Un modus operandi che ha rafforzato il Pd di Spoleto e consentito di vincere le elezioni amministrative, contribuendo a costruire una significativa alleanza tra le forze politiche che si riconoscono nel centro sinistra. Un’alleanza che il Pd auspica si concretizzi anche nelle elezioni regionali perché è indispensabile per Spoleto poter contare su un rappresentante della città in regione dalla quale manca da troppo tempo. La sanità, che implica una serrata battaglia per il concreto ripristino di reparti e servizi al nostro ospedale, è il primo punto. Ma anche il tema delle infrastrutture sarà oggetto di attenzione per eliminare il territorio dell’isolamento, così come quello della cultura per il quale chiederemo un maggiore impegno da parte della Regione.