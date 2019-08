PD apre ai civici per le elezioni regionali, Fora in pole position | Si vota il 27 ottobre

Il Pd umbro protagonista di una nuova compagine politica insieme ai movimenti civici in vista del prossimo appuntamento elettorale delle regionali previste per l’autunno 2019.

Questo quanto emerso durante l’incontro di ieri pomeriggio al Park Hotel di Ponte San Giovanni, organizzato dal commissario del partito Walter Verini, prima della pausa estiva e a seguito del commissariamento, insieme alla nuova assemblea con sindaci e parlamentari.

L’apertura ai civici tanto era stata annunciata, tanto è arrivata. E per civici si intende non solo l’ala di Andrea Fora e Luca Ferrucci, ma anche quella rappresentata dal sindaco di Gubbio, Mario Stirati, e l’Umbria dei territori del primo cittadino di Assisi, Stefania Proietti con il tuderte Floriano Pizzichini. I civici si incontreranno nei prossimi giorni per uscire con una proposta unitaria di candidatura.

Bocciani e mariniani intanto non mollano, tanto da voler presentare un ricorso contro la decisione della direzione nazionale che con Zingaretti ha deciso di smantellare la ormai ex assemblea. Eppure c’è chi afferma che, in vista delle future elezioni, anche tra i famosi 104 ci siano movimenti e riposizionamenti per provare a ricucire lo strappo con Verini.

Il commissario però ieri sera ha deciso: il luogo da cui uscirà il nome del candidato presidente sarà la nuova assemblea. In poche parole: no alle primarie, per le quali non ci sarebbero i tempi tecnici. Inoltre Verini ha voluto sottolineare che il partito umbro non è una bad company e che dunque sarà necessario recuperare solo le migliori esperienze.

Intervenuti, durante l’incontro di ieri, anche i parlamentari del Pd, come Nadia Ginetti, Anna Ascani e Leonardo Grimani, che hanno appoggiato la linea del commissario Verini.

Si vota il 27 ottobre

Intanto è giunta la notizia dell’emanazione del decreto, ad oggi, con il quale il Presidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, ha fissato per domenica 27 ottobre 2019 lo svolgimento delle elezioni regionali. Il voto sarà a turno unico, in una sola giornata di votazione, e sulla base di un’unica circoscrizione elettorale regionale.

A partire da lunedì 12 agosto tutta la documentazione di interesse pubblico che verrà man mano prodotta in materia di elezioni regionali sarà resa disponibile sul sito istituzionale della Giunta regionale. A tal fine la Giunta regionale ha istituito l’Ufficio elettorale regionale per la gestione del procedimento elettorale per le elezioni regionali anticipate, all’interno del quale sono garantite specifiche competenze e professionalità.

A finanziare l’appuntamento elettorale ci pensa la legge di assestamento di bilancio del 2 agosto 2019.

