“Pazzo” di gelosia picchia e minaccia di morte la moglie

Marito accecato dalla gelosia denunciato dalla moglie esasperata: minacce, botte e sequestro del cellulare. Finisce l'incubo

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento a carico di un uomo ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della moglie. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vicenda sarebbe quella di un nucleo familiare in cui, da tempo, l’uomo non riusciva più a controllare la gelosia nei confronti della moglie. Nello specifico, la donna ha denunciato di esser rimasta vittima di numerosi episodi di vessazione psicologica, subendo pesanti offese e minacce di morte da parte del marito, talvolta anche in presenza del bambino nato dalla coppia.

Donna tirata per i capelli e picchiata dal marito

In più occasioni, peraltro, la malcapitata avrebbe patito anche vere e proprie aggressioni fisiche, con conseguente ricorso alle cure mediche per effetto delle percosse subite. Tuttavia, soltanto a seguito dell’ultimo episodio, risalente a circa 15 giorni fa, la donna ha deciso di denunciare il marito. In quell’occasione, in base a quanto riferito dalla vittima agli agenti, l’indagato, non condividendo il fatto che lei aveva trascorso alcune ore con una coppia di amici, l’avrebbe raggiunta, minacciandola di morte, tirandole i capelli e colpendola più volte al volto e alla schiena; infine, l’avrebbe privata del suo telefono cellulare per poi dileguarsi prima dell’arrivo della Volante.