Pavanelli (M5S): "Governo respinge le richieste per migliorare il trasporto ferroviario” - Tuttoggi.info

“Il Governo ha respinto l’ordine del giorno a mia prima firma alla Legge di bilancio che chiedeva specifici investimenti per il potenziamento delle linee e dei servizi di collegamento ferroviario da e verso la Regione Umbria“, lo fa sapere in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Emma Pavanelli.

Un anno di continui disservizi e costanti ritardi

La deputata evidenzia il forte contrasto tra i proclama governativi e la realtà dei fatti: “Un dietrofront incomprensibile soprattutto se si pensa ai roboanti annunci del Ministro Salvini che solo poco tempo fa annunciava un piano di investimenti di 5 miliardi di euro per le ferrovie dell’Umbria. Oltre a non vedere minimamente traccia del corposo investimento strutturale promesso dal ministro Salvini – evidentemente in preda a uno dei suoi frequenti deliri da campagna elettorale – ancor più grave è l’assenza di misure necessarie e urgenti per garantire un livello dignitoso nei trasporti infraregionali. Soprattutto dopo un anno caratterizzato da continui disservizi, tagli di corse e costanti ritardi, con la dignità dei pendolari umbri quotidianamente calpestata”.

Ripristino tratte soppresse, aumento carrozze e treni duplex

“Le richieste contenute nel nostro ordine del giorno erano le stesse avanzate dalla Regione e dai comitati dei pendolari: il ripristino di tratte soppresse, l’incremento del numero delle carrozze, la previsioni di treni duplex, ma anche interventi di adeguamento e ammodernamento infrastrutturale della rete esistente e la pianificazione e l’attivazione di nuove linee ferroviarie dedicate e veloci. Misure utili a garantire collegamenti più rapidi, regolari ed efficienti che aiuterebbero non soltanto l’Umbria ma anche le Marche, il Lazio e la Toscana. Serve andare ben oltre le parole al vento e i vuoti titoli da propaganda. Purtroppo, dopo più di tre anni di governo sappiamo bene che il centrodestra non ha niente di buono da offrire al paese”. Lo afferma con una nota la deputata del Movimento 5 Stelle, Emma Pavanelli.