Pausa cantieri del Pir Centro Storico di Spello per Ferragosto - Tuttoggi.info

L’intervento di riqualificazione urbana ha già raggiunto l’80% di avanzamento e i lavori riprenderanno il 28 agosto

Con l’avvicinarsi di Ferragosto, i cantieri del Pir Centro Storico di Spello vedranno una breve pausa. Infatti, dal 12 al 27 agosto i lavori saranno sospesi, con l’obiettivo di arrecare minori disagi ai cittadini e ai visitatori durante questo periodo festivo. La ripresa è prevista per lunedì 28 agosto.

Avanzamenti in Via Monterione e dintorni

Il Piano di Intervento Riqualificazione ha già raggiunto uno stato di avanzamento apprezzabile nel centro storico della cittadina umbra, circa l’80%. Una delle ultime zone ad essere interessata è stata via Monterione, luogo affascinante che si estende lungo l’acropoli della città. In questa strada sono partiti i lavori per la realizzazione delle attese infrastrutture. Gli interventi sono invece quasi completi in via Porta Prato e sono stati ultimati con successo in via Tempio di Diana, dove sono ora in fase di pavimentazione. Recentemente, si è conclusa la pavimentazione anche in Via Fonte del Mastro I, via Sant’Antonio e via Sant’Ercolano.

Finanziamenti e Futuri Interventi

Il 3° stralcio del progetto PIR Centro Storico ha beneficiato di un finanziamento da parte della Regione Umbria di circa 5 milioni di euro. Ma è imminente l’avvio dei lavori del 4° stralcio, finanziato sempre dalla Regione Umbria con un ulteriore importo di 2 milioni di euro. Questi fondi saranno utilizzati per la riqualificazione di ulteriori strade e vicoli del centro storico, consolidando l’opera di valorizzazione di uno dei borghi più belli dell’Umbria.

Pir Centro Storico, Ferragosto, Via Monterione, Spello, infrastrutture, via Porta Prato, via Tempio di Diana, pavimentazione, Regione Umbria, riqualificazione urbana, evidenza,