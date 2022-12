Patto per Terni sicura | 75mila euro dalla Regione, oltre 3mila per spray - Tuttoggi

Terni, fondi dalla Regione per la sicurezza. Ecco come verranno impiegati i 75mila euro destinati al Comune

Grazie ai finanziamenti della Legge Regionale n. 13/2008, relativa ai progetto integrati in materia di sicurezza urbana, è stato potenziato il “Patto per Terni Sicura”, sottoscritto tra Prefetto di Terni, Regione Umbria, Provincia di Terni e Comune di Terni il 18/03/2022. La Regione ha liquidato 75mila euro in favore del Comune di Terni, cifra che verrà impiegata per implementazione presso la centrale operativa della Guardia di Finanza del sistema di videosorveglianza comunale di sicurezza; installazione telecamere di videosorveglianza presso Parchi e area movida; acquisto dotazioni di sicurezza; acquisto software per rilevazione sinistri stradali.

Patto per Terni sicura

Secondo quanto rilevato dalla cabina di regia del Patto per Terni Sicura, infatti, “è necessario migliorare il controllo del territorio per aumentare il livello di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi, attraverso l’installazione e/o implementazione dei sistemi di video sorveglianza con particolare riferimento ai parchi cittadini nonché ad aree interessate da notevole afflusso di persone – area

movida; zone turistiche; luoghi di aggregazione” – inoltre – “è necessario implementare presso la centrale operativa della Guardia di Finanza il sistema di videosorveglianza comunale di sicurezza al fine di consentire azioni di monitoraggio e/o di pronto intervento in caso di criticità per quanto di specifica competenza”.