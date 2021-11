“Patto per la salute della Media Valle del Tevere”, oggi appuntamento conclusivo

Patto per la salute, le proposte del territorio sul nuovo Piano sanitario regionale: ultimo incontro oggi pomeriggio a Deruta

È un percorso lungo e articolato di partecipazione e confronto con le istituzioni quello che vedrà oggi (23 novembre) la sua tappa conclusiva. A Deruta l’appuntamento è alle ore 16.30 presso la sala in via Tiberina 223, (davanti alla vecchia scuola media) per definire gli ultimi contenuti del “Patto per la salute della Media Valle del Tevere”, una riflessione corale e propositiva sul sistema sanitario di un pezzo importante di territorio umbro.

Negli ultimi mesi la Cgil di Perugia ha organizzato diversi incontri con amministratori, rappresentanti istituzionali e politici, comitati locali. Quello di oggi sarà il quarto ed ultimo appuntamento che porterà alla stesura di un documento da consegnare alla Regione Umbria per “scrivere una pagina del prossimo Piano sanitario regionale”.

Sono stati invitati a partecipare i sindaci di Deruta e Collazzone, i consiglieri comunali e i partiti politici. Chiuderà i lavori Filippo Ciavaglia, segretario generale della Cgil di Perugia.

E’ prevista una diretta Facebok sulla pagina Cgil Perugia – Camera del Lavoro.