Pastor Ron e il suo Gospel Show sono il regalo di Natale di Visioninmusica per Terni - Tuttoggi.info

Come ogni anno si rinnova il sodalizio tra la Fondazione Carit e l’associazione Visioninmusica che, con il sostegno di Banco Desio e della Brianza, regalano alla città un emozionante Concerto di Natale. Quest’anno, nella suggestiva Chiesa romanica di San Francesco (Terni), l’appuntamento – in programma sabato 16 dicembre alle ore 21 – vedrà protagonista la travolgente energia di Pastor Ron e del suo Gospel Show.

Il Gospel Show rappresenta un viaggio nel mondo della musica gospel, partendo da brani tradizionali che risalgono alle origini del genere, radicato nell’intensità spirituale dei canti degli schiavi afroamericani nel sud degli Stati Uniti. L’esperienza evolve attraverso esecuzioni di composizioni contemporanee e arrangiamenti che si ispirano ai ritmi del blues e all’improvvisazione jazzistica. Oltre alla grande musica, il Gospel Show offre momenti di sano umorismo, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza di intrattenimento multiforme. Pastor Ron, infatti, crede fermamente che la Parola di Gesù possa essere diffusa in molteplici modi, dal classico sermone, al palcoscenico e alle produzioni discografiche. La sua personalità straripante e il suo contagioso umorismo riescono a coinvolgere il pubblico, trasmettendo in vari modi la gioia della fede.

PASTOR RON

Pastor Ron, nome completo Ronald Isaac Hubbard, porta avanti la sua vocazione musicale sin dalla gioventù, studiando presso la celebre Interlochen Music Academy e il Cleveland Institute of Music. La sua carriera artistica non si limita alla musica, ma include anche significative esperienze teatrali, conferendogli un’ampia esperienza artistica. Conosciuto come “Triple Man” per la sua capacità di esprimere e diffondere la gioia della fede attraverso il canto, la danza e la recitazione, è anche un apprezzato compositore. Insieme al fratello Rodney ha composto brani di successo come “You Are God Alone” e “All Things”, entrambi riconosciuti a livello internazionale, compresa la candidatura agli Stellar Awards e l’inclusione nella prestigiosa compilation “Wow Gospel 2005”. La sua passione e il suo impegno continuo nella composizione hanno portato alla fondazione del Brecksville Music Studio a Brecksville, in Ohio.

Oltre alla sua attività artistica, Pastor Ron si dedica all’insegnamento, conducendo seminari sulla musica gospel e contribuendo come docente al Gospel Connection, il principale raduno italiano di musica gospel che si tiene ad Assisi.

Concerto di Natale 2023

PASTOR RON “GOSPEL SHOW”

Sabato 16 dicembre 2023 – ore 17* e ore 21**

Chiesa di San Francesco, Terni

Pastor Ron • front man

VOCALISTS

Willie Charled | Keith Claibrne | Willa Cotton | Ginyard Von Kendrik |

Mysha Godfrey | Deborah Moncrief | Latoya Tinese | Zabetta Wingfiled

BAND

Derek Wideman • tastiere

James Penn • basso

Lacretia Bolden • batteria

*Il concerto delle ore 17 è solo su invito degli enti finanziatori.

**Per il concerto delle ore 21 è obbligatoria la prenotazione dall’11 al 13 dicembre, salvo disponibilità dei posti, telefonando allo 0744 432714 dalle 10 alle 1