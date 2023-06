Passeggia lungo binari e il treno è costretto a fermarsi | Lei: "Ero in pellegrinaggio" - Tuttoggi.info

Momenti di paura nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli, la 37enne è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio

Paura mercoledì sera (31 maggio) nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli (Assisi) dove la Polizia Ferroviaria aveva segnalato la presenza di una donna che, intenta a passeggiare lungo i binari, aveva addirittura costretto un treno regionale a fermarsi.

Gli agenti del Commissariato di Assisi, giunti immediatamente sul posto, sono riusciti ad individuare la donna – identificata come una 38enne cittadina brasiliana – che, sentita in merito, ha dichiarato di essere in pellegrinaggio.

Dopo aver consentito la ripartenza del convoglio, che nel frattempo aveva accumulato notevole ritardo sul tempo di marcia, gli agenti hanno inevitabilmente deferito la donna all’Autorità Giudiziaria per il reato di interruzione di pubblico servizio.