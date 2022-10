Partono i lavori per la rotonda provvisoria tra via Di Vittorio e via Turati: l'intervento - Tuttoggi

I dettagli dell’intervento

“Saranno posizionati i new-jersey necessari per definire la nuova rotatoria e le aiuole sparti-traffico; poi si procederà alla rimozione di alcuni pali di sostegno“, spiegano i tecnici dell’assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Terni.

“Abbiamo deciso di lavorare in orario notturno per non causare intralcio al traffico veicolare giornaliero. Nei prossimi giorni, all’interno dell’area che sarà definita stanotte, si procederà alla realizzazione di un plinto di fondazione per l’impianto d’illuminazione, alla posa in opera dei monoliti in cemento armato della rotatoria, alle aiuole e a un nuovo manto d’asfalto”.