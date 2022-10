Partipilo e Palumbo da sballo, la Ternana supera il Palermo 3-0 | Pagelle

6′ pt OCCASIONE TERNANA Sulla sponda di Donnarumma Coulibaly calcia alto.

13′ pt OCCASIONE TERNANA Ancora Palumbo dalla bandierina, Sorensen non inquadra la porta, disturbato dal compagno di squadra mantovani.

22′ pt OCCASIONE TERNANA Partipilo pesca Palumbo sulla sinistra Palumbo, che ha il tempo di stoppare e di mirare il palo lontano, ma il pallone termina a lato di un soffio.

28′ pt OCCASIONE PALERMO Saric dal fondo mette rasoterra un pallone che attraversa tutta l’area piccola, Elia sul secondo palo manca il tocco.

37′ pt OCCASIONE TERNANA Sull’incursione di Corrado la palla attraversa tutta l’area, nessuna maglia rossoverde riesce a spingerla dentro.

43′ pt OCCASIONE TERNANA Coulibaly raccoglie una respinta corta della difesa rosanero, entra in area, Pigliacelli riesce solo a rallentarlo, ma il tiro del rossoverde viene deviato da Marconi in scivolata.

48′ pt FINE PRIMO TEMPO Senza reti la prima frazione di gioco al Liberati, con la Ternana che ha però più volte sfiorato il vantaggio, nei primi minuti sugli sviluppi dei tiri dalla bandierina di Palumbo e nel finale con Coulibaly. Per il Palermo l’unico brivido sull’incursione di Seric, con l’accorrente Elia che non arriva all’impatto con il pallone.

5′ st OCCASIONE TERNANA Sorensen lancia Partipilo sulla sinistra, l’attaccante prova l’azione solitaria, ma Pignacelli blocca a terra.

12′ st GOL TERNANA Fere in vantaggio con un’azione spettacolare di Palumbo, che si libera per il cross con una rouleta e una finta, conclusa in rovesciata da Partipilo.

17′ st OCCASIONE TERNANA Finisce fuori il tiro al volo di Partipilo, galvanizzato dal vantaggio.

32′ st GOL TERNANA Palumbo questa volta fa tutto da solo e fulmina Pigliacelli con un gran tiro dal limite.

47′ st GOL TERNANA Moro scambia con Pettinari e batte Pigliacelli dopo aver superato mezza difesa del Palermo.

48′ st FINISCE QUI Dopo non essere riuscita a concretizzare le tante azioni avute nel primo tempo, la Ternana nella ripresa si sbarazza di un Palermo inesistente grazie alle reti magnifiche siglate da Partipilo, Palumbo e Moro. Un successo che lancia le Fere al secondo posto, a 2 punti dal Bari.

Tabellino e pagelle

Ternana – Palermo 3-0

11′ st Partipilo (T), 32′ st Palumbo (T), 47′ st Moro

Ternana: Iannarilli sv, Mantovani 6.5, Sorensen 7, Capuano sv (34′ pt Diakité 6.5), Corrado 6.5 (35′ st Moro 7), Cassata 6 (18′ st Defendi 6), Di Tacchio 6.5, Coulibaly 7, Partipilo 8, Palumbo 8.5 ( 35′ st Celli 6), Donnarumma 6 (35′ st Pettinari 6.5). All. Lucarelli 7. A disp:: Krapikas, Capanni, Proietti, Rovaglia, Paghera, Ghiringhelli, Martella.

Palermo: Pigliacelli 6.5; Mateju 5, Nedelcearu 5, Marconi 5, Sala sv (34′ pt Buttaro 5) Segre 5.5 (33′ st Floriano 5), Stulac 5, Saric 6 (23′ st Broh 5). Elia 5 (23′ st Valente 5), Brunori 5, Di Mariano 5.5 (33′ st Vido sv). All. Corini 5. A disp.: Massolo, Gomes, Damiani, Soleri, Devetak, Bettella, Lancini.

Arbitro Manganiello di Pinerolo, Var Di Martino.