Parte progetto ‘Prossimità e Sicurezza’, Stirati “Vicini ai cittadini e ai territori”

Prenderà il via, a partire da marzo, il progetto denominato ‘Prossimità e Sicurezza’, messo in atto dal Servizio Polizia Municipale di Gubbio e già inserito tra gli obiettivi previsti dall’amministrazione comunale.

“Vogliamo attuare una serie di azioni mirate per realizzare un modello di gestione condivisa e partecipata – spiega il sindaco Filippo Mario Stirati – ponendo il cittadino al centro della cosa pubblica, con interventi utili a migliorare la qualità della vita. Partendo da una maggiore integrazione fra utenza, servizi ed operatori, la Polizia Municipale sarà presente con l’Ufficio Mobile, con un calendario di turnazioni, nelle frazioni del territorio, per raccogliere eventuali segnalazioni, proposte, reclami e richieste dirette sia alla Polizia Municipale che ad altri uffici comunali, ai quali verranno inoltrate le esigenze”.

La finalità è quella di monitorare e verificare i bisogni dei cittadini, soprattutto quelli delle località più lontane, visto che il territorio comunale è vastissimo e non sempre è agevole per tutti inoltrare richieste via posta elettronica all’Ufficio Relazioni con il Pubblico o raggiungere di persona la sede degli uffici comunali