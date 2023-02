Parrano non applica la rottamazione delle cartelle esattoriali

Il consiglio comunale di Parrano ha stabilito che non verrà applicata la rottamazione delle cartelle esattoriali

A renderlo noto è il sindaco Valentino Filippetti che motiva la scelta votata dal consiglio comunale con il fatto che per Parrano “a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall’articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l’incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle”.