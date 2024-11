Parco Eolico al confine Umbria-Marche, avviato iter per Valutazione Impatto Ambientale - Tuttoggi.info

È stata ufficialmente presentata, alla Regione Marche, un’istanza per l’avvio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto “Sessaglia”, un impianto eolico di grande portata promosso dalla società Fri-El S.p.A di Roma.

L’opera prevede l’installazione di 5 aerogeneratori (pale eoliche) di potenza massima di 6 MW ciascuno, per una produzione complessiva di 30 MW, nel Comune di Apecchio (PU), con relative opere connesse anche nei Comuni umbri di Città di Castello e San Giustino, nella confinante Umbria, e nel territorio di Mercatello sul Metauro (PU), dove verrà effettuato un futuro ampliamento della Stazione Elettrica.

La conformazione dell’impianto è stata studiata in maniera da arrecare il minimo impatto ambientale e paesaggistico sia in fase di costruzione che in fase di esercizio. Le pale eoliche e le opere connesse risultano esterne alle aree della rete Natura 2000 sia nelle Marche che in Umbria anche se potrebbero avere incidenze significative sui seguenti siti protetti umbri: “Serre del Burano” “Bocca Serriola”, “Alto Bacino del Torrente Lama”.

I possibili principali impatti ambientali riguarderebbero: l’alterazione sul clima acustico; l’impatto visivo dovuto alla presenza del parco eolico e delle realtive strutture; l’impatto sull’atmosfera, che è da ritenersi positivo in termini di emissioni risparmiate rispetto alla produzione di energia mediante l’utilizzo di combustibili fossili.

Per facilitare la partecipazione pubblica e rispettare le normative ambientali, i documenti del progetto sono consultabili sul sito ufficiale della Regione Marche e la comunità è invitata a presentare osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, – utilizzando la modulistica disponibile sempre online – inviandole all’indirizzo PEC regione.marche.valutazamb@emarche.it, oppure a mezzo servizio postale a Via Tiziano 44, 60125, Ancona (ci si può anche presentare di persona all’Ufficio Protocollo dell’Autorità Competente sito al medesimo indirizzo).

Fri-El S.p.A., ha motivato la scelta di un iter VIA completo, nonostante le dimensioni del progetto, per garantire una valutazione accurata e trasparente