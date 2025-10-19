 Parco dei Sibillini in lutto, è venuto a mancare Pietro Ripani - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Parco dei Sibillini in lutto, è venuto a mancare Pietro Ripani

Redazione

Parco dei Sibillini in lutto, è venuto a mancare Pietro Ripani

Dom, 19/10/2025 - 08:24

Condividi su:

E’ venuto a mancare Pietro Ripani, Guida del Parco Nazionale dei Monti Sibillini fin dal 1998, primo anno dell’istituzione di questa figura. Il Parco non perde soltanto un testimone della sua storia, ma un amico e un prezioso professionista. Lo vogliamo ricordare con le sue stesse parole di presentazione, nella pagina del sito del Parco dedicata alle Guide.

“Se chiedete una Guida del Parco, nel versante ascolano, c’è un solo nome, il mio: Pietro. Già il mio aspetto, alto, magro, con lunga barba con qualche filo d’argento e la mia esperienza decennale sono una sicura garanzia. Non c’è sentiero che non conosca, non c’è aneddoto o leggenda che non sappia. Ho solo un difetto, in escursione con me è d’obbligo che portiate abbondanti viveri, prediligo salame locale e formaggio pecorino, ma mi tuffo volentieri anche in un barattolo di cioccolata.” 

Ci mancheranno i suoi racconti e ci mancherà soprattutto la sua presenza. 
Il personale del Parco esprime cordoglio e vicinanza alla figlia Francesca e ai familiari tutti.

Luogo: VISSO, MACERATA, MARCHE

Questo contenuto è stato scritto da un utente della Community. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Terni

Fumi e polveri a Prisciano, un’altra notte di ansia

Spoleto

Stelvio Gauzzi stroncato da un malore, choc a Spoleto e Perugia

Terni

Camion in riparazione in fiamme, distrutta officina

in umbria

gli ultimi pubblicati

Valnerina

Parco dei Sibillini in lutto, è venuto a mancare Pietro Ripani

Ultim'ora Italia

Ballando, Barbara D’Urso: “Io due anni fa fatta fuori ingiustamente”
Ultim'ora Italia

Gp Austin, Verstappen in pole position davanti a Norris e Leclerc. La griglia di partenza

Ultim'ora Italia

Femminicidi, Viminale: “44 nei primi 9 mesi del 2025, in calo dell’8%”
Ultim'ora Italia

Ballando, Lucarelli provoca Fognini: “Vuoi essere Sinner o Fantozzi?”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!