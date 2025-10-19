Parco dei Sibillini in lutto, è venuto a mancare Pietro Ripani - Tuttoggi.info

E’ venuto a mancare Pietro Ripani, Guida del Parco Nazionale dei Monti Sibillini fin dal 1998, primo anno dell’istituzione di questa figura. Il Parco non perde soltanto un testimone della sua storia, ma un amico e un prezioso professionista. Lo vogliamo ricordare con le sue stesse parole di presentazione, nella pagina del sito del Parco dedicata alle Guide.

“Se chiedete una Guida del Parco, nel versante ascolano, c’è un solo nome, il mio: Pietro. Già il mio aspetto, alto, magro, con lunga barba con qualche filo d’argento e la mia esperienza decennale sono una sicura garanzia. Non c’è sentiero che non conosca, non c’è aneddoto o leggenda che non sappia. Ho solo un difetto, in escursione con me è d’obbligo che portiate abbondanti viveri, prediligo salame locale e formaggio pecorino, ma mi tuffo volentieri anche in un barattolo di cioccolata.”

Ci mancheranno i suoi racconti e ci mancherà soprattutto la sua presenza.

Il personale del Parco esprime cordoglio e vicinanza alla figlia Francesca e ai familiari tutti.

Luogo: VISSO, MACERATA, MARCHE