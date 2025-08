Parco "della Coop", maxi progetto di riqualificazione da 850 mila euro - Tuttoggi.info

Un nuovo piano strategico per la riqualificazione urbana vede protagonista il “Parco della Coop” di Città di Castello .

La giunta tifernate ha approvato il progetto esecutivo per partecipare al bando del CSR (Complemento Sviluppo Ruale) Umbria 2023/2027, nell’ambito della misura “Infrastrutture ricreative pubbliche”. Il titolo del progetto è già un programma: “Dal Parco dei Mulini al Tevere passando per la città storica: itinerari di benessere”.

L’intervento, ambizioso e articolato, prevede la riqualificazione completa del Parco “della Coop” o “dei Mulini – Le Fonti”, la sistemazione della copertura del parcheggio interrato di via Luca della Robbia e un nuovo collegamento con il fiume Tevere, passando da via Raffaele de’ Cesare e le mura nord. Saranno integrati anche interventi previsti dal PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) e si interverrà lungo il percorso ciclopedonale sul fiume.

Il costo complessivo dell’opera è di 850.000 euro, dei quali 765.000 potrebbero essere finanziati dalla Regione Umbria proprio attraverso il bando CSR, in caso di approvazione del progetto.

“L’obiettivo – spiegano il sindaco Luca Secondi, il vice Giuseppe Bernicchi e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Carletti – è recuperare un’area oggi in parte inutilizzata, trasformandola in un parco pubblico moderno, accessibile e attrezzato per attività ricreative e culturali. Vogliamo inserirla in modo armonico nel tessuto urbano e nei percorsi storici, pedonali e ciclabili esistenti”.

L’intervento si colloca all’interno del più ampio piano di rigenerazione urbana denominato OC2 (Operazione Complessa 2), in fase avanzata di studio urbanistico, che include anche l’area dell’ex Consorzio Agrario e l’ex Mulini. “La partecipazione al bando – concludono gli amministratori – rappresenta un’opportunità concreta per rilanciare un intero comparto urbano, puntando su sostenibilità, inclusione e qualità della vita”.