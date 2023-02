Parco Cardeto, il Consiglio comunale dà via libera alla gestione - Tuttoggi

Parco Cardeto: approvato un atto per l'affidamento in house providing del servizio di gestione per due anni.

Il Consiglio comunale di Terni ha approvato un progetto pilota sperimentale di durata biennale per il servizio di gestione del parco urbano di Cardeto, i cui lavori di riqualificazione sono in via di completamento.

L’atto approvato prevede l’affidamento in house providing del servizio per almeno due anni. Dà mandato, poi, agli uffici comunali di valutare la sostenibilità economica di tale affidamento e di verificare la possibilità di individuare quale affidatario la società Terni Reti, che lo scorso dicembre ha presentato formale manifestazione di interesse, previa ricerca e confronto con altri operatori economici di mercato interessati.