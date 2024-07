Parco Cardeto, crolla ramo di 4 metri | "Poteva essere una tragedia" - Tuttoggi.info

Crolla un ramo di pino di 4-5 metri al parco Cardeto. Residenti "Parte del parco ancora da finire, serve manutenzione"

Nella serata di ieri, 5 luglio, all’interno del parco Cardeto, un ramo di circa 4-5 metri è crollato da un pino situato nell’area adiacente alle strutture sportive coperte, in prossimità del bar. Fortuna ha voluto che, in quel momento, non passasse nessuno e che non ci fossero bambini a giocare in zona, come spesso accade da quando il bar ha riaperto e il parco è diventato nuovamente un punto di riferimento per la città. “Poteva essere una tragedia – ha commentato i residenti della zona a TO – ci sono spesso bambini che giocano lì e vengono organizzate feste di compleanno con famiglie. Ci sono delle parti del parco che devono essere ancora ultimate e non si può accettare una tale incuria”.

Crollo ramo, sopralluogo al parco

Nella mattina di oggi, 6 luglio, è previsto un sopralluogo al parco per verificare la situazione dei pini dopo il crollo del ramo. In questi giorni è polemica in città proprio per l’ordinanza del sindaco Bandecchi sul taglio del pino a largo Villa Glori, con proteste dei movimenti ambientalisti. La manutenzione del verde, dunque, torna al centro di un dibattito da tempo aperto in città.