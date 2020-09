Parcheggio Posterna, inaugurato nuovo percorso pedonale - Tuttoggi

Aperto, al termine di una breve cerimonia di inaugurazione, il percorso che collega le scale mobili del parcheggio Posterna a via della Fonte Pescaia.

Un nuovo punto di accesso per la Scuola primaria XX Settembre e il Liceo artistico ‘Leoncillo Leonardi’.

È stato aperto ieri mattina, 24 settembre, al termine di una breve cerimonia di inaugurazione, il percorso che collega le scale mobili del parcheggio Posterna a via della Fonte Pescaia.

Il collegamento pedonale, chiuso dall’inaugurazione del parcheggio e dei percorsi meccanizzati avvenuta nel 2014 e il cui costo di sistemazione è stato di € 12.000, da oggi permetterà di ridurre i flussi di traffico in piazza XX Settembre in concomitanza con l’entrata e l’uscita delle scuole.

Dalle scale mobili che conducono a piazza Moretti è infatti possibile accedere al percorso pedonale che termina all’ingresso posteriore dell’edificio, garantendo quindi l’accesso sia alla XX Settembre che al Liceo artistico.

Le famiglie potranno quindi lasciare comodamente l’auto al parcheggio Posterna (gratuito se la sosta non supera i 30 minuti) e accompagnare gli alunni e gli studenti a scuola.

Allo stesso modo, all’orario di uscita delle scuole, i genitori potranno raggiungere piazza XX Settembre accedendo dall’ingresso posteriore, attraverso un percorso indicato all’interno dell’edificio.

“Si tratta di un piccolo intervento che ha una grande utilità – sono state le parole del Sindaco Umberto de Augustinis, presente insieme all’assessore ai lavori pubblici Angelo Loretoni, ai dirigenti scolastici Norma Proietti (I Circolo) e Mauro Pescetelli (Istituto Istruzione Superiore “Sansi – Leonardi – Volta”) e Americo Accica di Bus Italia – Sita Nord – perchè questo tratto pedonale permetterà di evitare situazioni di assembramento in piazza XX Settembre, riducendo il traffico anche in via Cecili e via Pierleone.

Inoltre questa apertura è un primo passo per creare quel collegamento pedonale che, grazie alla mobilità alternativa, sarà in futuro a servizio delle scuole del centro storico, quindi non solo la XX Settembre e il Liceo artistico, ma anche il nido “Il Girotondo”, la materna “Prato Fiorito”, la futura sede del Liceo Scientifico e del Liceo di Scienze Umane in vicolo San Matteo, fino alla “Dante Alighieri” in via Don Pietro Bonilli. Ringrazio per l’impegno e la disponibilità i dirigenti scolastici e il responsabile della Direzione Regionale Umbria di Bus Italia Velio del Bolgia”.

Il percorso pedonale avrà tre orari di apertura dal lunedì al venerdì (7.40-8.30, 13.15-13.45, 15.40-16.30) e due il sabato (7.40-8.30 e 13.15-13.45).