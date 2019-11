Parcheggio di viale Parini trasformato in deposito, Pd presenta interrogazione

share

Il grande parcheggio della stazione di Trestina, in viale Parini, chiuso e trasformato in deposito di traversine per la ferrovia. Sulla questione, ormai annosa, hanno presentato un’interrogazione i consiglieri comunali Pd Francesca Mencagli e Luciano Domenichini: “Visto che nel viale principale di Trestina si concentrano molte attività imprenditoriali e che tale area pubblica risulta essere uno degli spazi più grandi – precisano – si tratta di un ulteriore difficoltà che l’imprenditore è chiamato ad affrontare quotidianamente”.

Le difficoltà logistiche di viabilità nel tratto principale di viale Parini rappresentano un ostacolo a tali attività commerciali e quello spazio risulta essere fondamentale per il normale svolgimento della vita commerciale e di paese

Il parcheggio in questione, infatti, è ormai da anni circoscritto e ad uso deposito di materiali per il rifacimento della ex Fcu. La conseguente inaccessibilità ed incuria, inoltre, ha portato al degrado di quello spazio e, a volte, anche al “popolamento” di alcune specie di animali poco gradite. L’area è di proprietà della Regione Umbria ma “il parcheggio – sottolineano i consiglieri di maggioranza – fu istituito con fondi comunali”.

“Accertato infine che è la Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) che gestisce i lavori sul tratto di ferrovia da ripristinare – concludono Mencagli e Domenichini – vogliamo avere informazioni riguardo lo stato attuale dei lavori, tenendo conto che il ripristino di tale area a parcheggio è funzionale per il paese e le attività connesse nel territorio in questione”.

share

Stampa