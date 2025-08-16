 Parcheggio di Mojano ad Assisi senza ascensore (per metà): scattano le contromisure - Tuttoggi.info
Parcheggio di Mojano ad Assisi senza ascensore (per metà): scattano le contromisure

Flavia Pagliochini

Parcheggio di Mojano ad Assisi senza ascensore (per metà): scattano le contromisure

Sab, 16/08/2025 - 13:57

Continua il “periodo terribile” dei parcheggi stellari di Assisi: a maggio è andato a fuoco Matteotti solo recentemente riaperto nel piano superiore, a luglio è stata definitivamente pensionata la scala mobile del parcheggio di Porta Nuova perché l’infrastruttura – che a forza di “pezze” sarebbe dovuta arrivare fino al 2026 – era in uno stato di potenziale pericolosità per gli utenti e ora arrivano le grane anche al parcheggio di Mojano, dove da qualche giorno è fuori uso l’ascensore.

Nello specifico da circa una settimana, per colpa di due guasti “consecutivi”, è fuori uso l’ascensore che dalle casse/galleria commerciale porta al piano esterno: dopo un primo intervento sollecitato dal Comune a Saba che materialmente gestisce l’infrastruttura, sotto Ferragosto si è verificato un altro disservizio, e così – nel pieno del “boom” agostano – molte persone, anche disabili [che possono comunque arrivare nel centro storico di Assisi a prescindere dalle chiusure della ztl], si sono ritrovate “appiedate”.

La giunta ha sollecitato Saba a prendere provvedimenti e si è attivata anche di suo: nello specifico, per la giornata di oggi, sabato 16 agosto 2025, è stato mobilitato del personale che, negli orari di apertura del parcheggio in cui è prevista anche la presenza del personale, in caso di emergenza aiuterà chi ha bisogno a percorrere l’ultimo tratto di strada; domenica 17 sarà invece a disposizione degli utenti che ne avessero bisogno il servizio navetta Assisi per tutti (per contattarlo: +39 329 2609426; +39 329 2609422)

Il tutto in attesa che il guasto venga risolto definitivamente (e finché non sarà risolto, la giunta ha chiesto a Saba di prevedere che il personale aiuti che ne ha bisogno), e sperando che “peggio non venga”, anche visto che per Assisi questo è il periodo in cui comincia ad arrivare il grosso del turismo e che canonizzazione del beato Carlo Acutis e ottocentenario francescano sono alle porte, senza dimenticare il Giubileo in corso.

Assisi
