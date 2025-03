Paraurti e sicurezza stradale: cosa c'è da sapere - Tuttoggi.info

I paraurti moderni svolgono un ruolo cruciale nella protezione del veicolo e dei suoi occupanti. Progettati per assorbire l’energia degli impatti a bassa velocità, come quelli che possono verificarsi durante le manovre di parcheggio o in caso di tamponamenti leggeri, riducono i danni sia alla carrozzeria che ai componenti interni. Ad esempio, il paraurti anteriore dell’Audi A3 Sportback (8PA) sono concepiti per minimizzare i danni in caso di collisioni minori.

L’integrazione dei paraurti con sensori di parcheggio e altri sistemi di assistenza alla guida contribuisce ulteriormente a prevenire gli incidenti, migliorando la sicurezza complessiva del veicolo.

Quando cambiare gli pneumatici: scadenza e usura

Anche se gli pneumatici possono sembrare in buone condizioni, le loro prestazioni si deteriorano nel tempo. Come dice AUTODOC, la durata degli pneumatici è di 5-7 anni, ma fattori come lo stile di guida e le condizioni di utilizzo possono influenzare significativamente la loro longevità. È fondamentale controllare regolarmente la profondità del battistrada e verificare l’assenza di crepe sui fianchi. Secondo Autodoc, la legge impone uno spessore minimo del battistrada di 1,6 mm, ma molti esperti consigliano di non scendere sotto i 3 mm per garantire una maggiore sicurezza.

Statistiche sugli incidenti legati agli pneumatici

Dati preoccupanti emergono dall’analisi degli incidenti stradali correlati a problemi agli pneumatici. Secondo l’ISTAT, nel 2017 si sono verificati 457 incidenti in cui lo scoppio o l’eccessiva usura degli pneumatici sono stati tra le cause, con un bilancio di 770 feriti e 13 decessi.

Consigli pratici per la manutenzione degli pneumatici

Controlli periodici : Verificare regolarmente la pressione e lo stato degli pneumatici, prestando attenzione a segni di usura irregolare o danni visibili.

: Verificare regolarmente la pressione e lo stato degli pneumatici, prestando attenzione a segni di usura irregolare o danni visibili. Inversione degli pneumatici : Alternare la posizione degli pneumatici tra asse anteriore e posteriore ogni 8.000 chilometri per garantire un’usura uniforme.

: Alternare la posizione degli pneumatici tra asse anteriore e posteriore ogni 8.000 chilometri per garantire un’usura uniforme. Sostituzione tempestiva: Non aspettare che gli pneumatici raggiungano il limite legale di usura; sostituirli prima garantisce una maggiore sicurezza, soprattutto in condizioni di pioggia, riducendo il rischio di aquaplaning.

La manutenzione regolare dei paraurti e degli pneumatici non solo prolunga la vita del veicolo, ma è fondamentale per garantire la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.