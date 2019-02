Paracadutisti nel ‘lancio del cuore’ | A Terni il primo esperimento di formazione in caduta libera

In occasione della ricorrenza del santo patrono della citta’ di Terni, “San Valentino” il giorno 16 febbraio, alle ore 15:00, presso il centro di paracadutismo “The Zoo”, realtà emergente nel panorama nazionale che svolge la propria attività all’interno della aviosuperficie “A. Leonardi”, un gruppo di 10 paracadutisti, tenterà di realizzare per la prima volta in Italia, durante un lancio in caduta libera, un cuore simbolo dell’amore in onore del santo patrono.

Il lancio “del cuore” è una iniziativa voluta e coordinata tra tutti i soggetti coinvolti nell’aviosuperficie (centro di paracadutismo the zoo, l’associazione nazionale paracadutisti d’italia sezione di Terni, ristorante pippi & mum, aeroclub di terni) viene proposta per la prima volta in Italia per propagandare , far conoscere ed avvicinare le persone ad una realtà quella dell’aviosuperficie fiore all’occhiello della città e le sue discipline tra le quali il paracadutismo.

