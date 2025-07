Paolo Orazi ottiene un’altra medaglia tricolore in un weekend super per il Bici Club Spoleto - Tuttoggi.info

Continua a crescere il bottino di medaglie stagionali del Bici Club Spoleto “Castellani Impianti” nelle rassegne tricolori del CSI. Domenica 13 luglio Paolo Orazi (M9) ha infatti centrato il bronzo di categoria ai Campionati Italiani di Cronoscalata, in scena sulle strade potentine di Ruoti, campo di gara clou di un weekend che ha riservato anche altre soddisfazioni per la compagine amatoriale spoletina.

In Basilicata Orazi ha bissato il bronzo ottenuto lo scorso maggio ai tricolori di Mediofondo di Pretoro, stavolta su un terreno sulla carta non dei più adatti alle proprie caratteristiche. Il veterano del Bici Club, capace di dare il meglio di sé tradizionalmente sulle lunghe distanze, si è infatti ben disimpegnato anche in una prova secca di 9,9 km, tutti a salire, con punte di pendenza anche in doppia cifra, fino al centro abitato di Ruoti. Forte della sua esperienza l’atleta di San Giacomo ha quindi impostato una scalata regolare, che gli ha permesso di chiudere sul 3° gradino del podio tra i corridori di categoria in lotta per la maglia tricolore del CSI. Oltre alla conferma di Orazi la trasferta potentina ha fatto registrare anche il gradito ritorno in gara di Mario Bea (M7), che è tornato a indossare un dorsale dopo un periodo di lontananza dalle competizioni ufficiali, dovuto in primis agli infortuni, che durava dal lontano 2012. Nonostante un po’ di fisiologica ruggine, specie per un esercizio così specifico come quello della cronoscalata, il trevano ha rotto il ghiaccio con una prestazione di buona caratura tecnica, concludendo in 4° posizione a poco più di 30’’ dalla medaglia di bronzo. Un’ultima grande soddisfazione è arrivata infine dall’Abruzzo, dove Emanuele Mancini (Junior Master), si è imposto nel 2° Trofeo Dino e Luca, prova di 60 km in circuito dipanata lungo le strade di Cerratina.

Va in archivio, dunque, un altro weekend da incorniciare per il Bici Club, che in questo 2025 sta dimostrando, come auspicato a inizio stagione, di poter disporre di una rosa profonda e capace di competere ad alti livelli lungo un ampio ventaglio di distanze e specialità. I Campionati Italiani del CSI restano tuttavia il terreno di caccia preferito del gruppo sportivo guidato dal patron Siro Castellani, che a fine giornata ha voluto dedicare il nuovo bronzo conquistato a Giovanni e Federigo Noli, rispettivamente presidente e vicepresidente del CSI di Foligno, per non aver mai fatto mancare sostegno e vicinanza al team in questi anni di affiliazione.

Marco Bea