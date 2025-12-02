 Paolo Bernardi, del Casagrande-Cesi, premiato come "Docente Emergente dell'Anno" - Tuttoggi.info
Paolo Bernardi, del Casagrande-Cesi, premiato come “Docente Emergente dell’Anno”

Redazione

Paolo Bernardi, del Casagrande-Cesi, premiato come “Docente Emergente dell’Anno”

Mar, 02/12/2025 - 08:56

Un nuovo prestigioso riconoscimento nazionale arricchisce il palmarès dell’Istituto “Casagrande-Cesi” di Terni. Lunedì 1 dicembre, nella splendida cornice della Sala Vasari di Palazzo della Cancelleria, il professor Paolo Bernardi ha ritirato il premio Emerging Teacher of the Year 2025, assegnato da Junior Achievement Italia, la più importante organizzazione non profit mondiale per l’educazione imprenditoriale e finanziaria.


Queste le motivazioni testuali per il conferimento del premio: <<Al suo primo anno con i programmi JA, il prof. Paolo Bernardi ha portato in classe un’energia capace di cambiare lo sguardo di un’intera scuola. Il suo modo di insegnare rende ogni lezione un’esperienza viva, concreta e inclusiva, dove ciascuno si sente parte di un progetto più grande. Con naturalezza costruisce ponti con il territorio, coinvolgendo imprese, enti e mentor in percorsi che danno valore reale al lavoro degli studenti. I risultati straordinari ottenuti dalle sue classi dimostrano quanto il suo approccio sia potente e profondamente trasformativo. Il prof. Bernardi incarna lo spirito JA: entusiasmo, visione e la capacità di accendere nei ragazzi la voglia di mettersi in gioco.>>


Per il prof. Bernardi, che dal 2021 ha guidato gli studenti dell’Istituto “Casagrande-Cesi” alla vittoria di numerosi concorsi (tra cui il recente Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale di Anitec-Assinform), questo riconoscimento rappresenta un sigillo su un ciclo scolastico intenso.


<<Dedico questo premio innanzitutto ai miei studenti, veri protagonisti di questo percorso e alla mia famiglia, che mi sostiene in ogni occasione>>, ha dichiarato Bernardi a margine della premiazione. <<Un ringraziamento speciale va alla Dirigente Scolastica Marina Marini e ai colleghi: questo riconoscimento è la prova che il nostro Istituto è un laboratorio vivo, capace di competere alla pari con le migliori realtà nazionali e di offrire ai ragazzi competenze concrete per il loro futuro>>.

Luogo: Palazzo della Cancelleria, Piazza della Cancelleria, 1, ROMA, ROMA, LAZIO

