Paola Carnevali Valentini nuovo Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana - Tuttoggi.info

Una bastiola (di nuovo, dopo Rosella Aristei) Cavaliere dell’ Ordine al Merito della Repubblica Italiana: è Paola Carnevali Valentini, presidente Angsa Onlus.

A lei arrivano le congratulazioni del sindaco Paola Lungarotti: “Esprimo personalmente e a nome dell’amministrazione Comunale di Bastia Umbra le più vive felicitazioni alla nostra concittadina. Sarà per me una grande emozione rappresentare tutta la comunità bastiola il prossimo due giugno nella cerimonia di consegna dell’onorificenza concessa dal Presidente della Repubblica Italiana per tramite del Prefetto dott. Armando Gradone presso la Prefettura di Perugia“.

Per Lungarotti, “Paola Carnevali, una donna, una madre che ha saputo con forza e determinatezza sostenere, curare con affetto e dedizione tanti ragazzi e ragazze affetti da autismo. Presidente dell’associazione Angsa Umbria, instancabile, indomita nel pensare agli altri, la sua esperienza di vita è diventata coesione e collante per la comunità tutta. Voglio solo ricordare un esempio tra tutti: l’esperienza meravigliosa, unica, che abbiamo avuto modo di vivere grazie al Premio dei Presidenti Italia – Germania , vinto per avere costruito un reale e vissuto progetto di inclusione tra i Comuni di Bastia Umbra ed Höchberg, ( Germania) in sinergia con Ass.Il Giunco- La Casa di Jonathan e Ass. Bastia Gemellaggi“.