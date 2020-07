Pantalla, flashmob dei sindacati davanti all’ospedale

Flashmob di Cgil, Cisl e Uil davanti all’ospedale di Pantalla. Dalle ore 10,30 i responsabili sindacali si sono trovati davanti all’ospedaler per richiamare l’attenzione su un presidio fondamentale per la cittadinanza della Media Valle del Tevere.

Ma più in generale, spiegano i sindacati, sull’importanza della sanità di territorio, dimostratasi decisiva nell’emergenza Coronavirus e che ora non può essere in alcun modo indebolita.

Presenti anche i i segretari e responsabili territoriali di Cgil, Cisl e Uil, Filippo Ciavagalia, Valerio Natili e Claudio Bendini, che stanno spiegando le ragioni della manifestazione.

(Notizia in aggiornamento)