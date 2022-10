Panicale, nell’ex chiesa del Rosario laboratorio per bambini e trekking urbano

Il progetto “UAU” ha previsto la campionatura di tre oggetti d’artista per conoscere dal vivo le opere di ogni realtà museale e giocare con oggetti semplici ma innovativi, lasciando impresso un bel ricordo in modo divertente. Per questa prima edizione il curatore e storico dell’arte Marcello Smarrelli, consulente artistico del progetto, ha invitato l’artista Lucamaleonte ad intervenire sugli oggetti prodotti da “UAU”.Sono tre i prototipi declinati per ciascuna realtà museale: un gioco da tavolo in cartone ispirato al Gioco dell’Oca, un puzzle con immagini ispirate alle opere del museo e una tazza in ceramica ideata del designer Luca Binaglia. I tre oggetti saranno protagonisti degli appuntamenti presso le realtà museali per bambini e loro famiglie.

A Panicale, venerdì pomeriggio, si terranno il laboratorio per bambini e il trekking urbano “Panicale Contemporanea” per esplorare il legame dell’artista Beverly Pepper con il borgo. Per le prenotazioni al laboratorio cultura@comune.panicale.pg; per il trekking tel. 075 837433 – panicale@sistemamuseo.it.