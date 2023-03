Panchine rosse contro la violenza sulle donne

Inaugurazione di fronte al polo scolastico di via Marconi. Cerimonia con gli studenti

E’ stato scelto un luogo simbolico – l’area del polo scolastico di Foligno in via Marconi – per collocare due panchine rosse, simbolo del rifiuto della violenza di genere, in occasione della giornata internazionale della donna.

“Messaggio per stimolare i ragazzi”

“Qui ci sono tanti istituti superiori – ha spiegato l’assessore Paola De Bonis – è un messaggio per stimolare i ragazzi alla riflessione ma anche per chiedere aiuto. Sulle panchine c’è il numero del centro antiviolenza. Chiedere aiuto è un atto di coraggio per riprendere la vita. Occorre lavorare per la riflessione e la prevenzione”.