Panchina del Grifo rovente, via anche Zauli arriva Cangelosi AGGIORNAMENTI

La sconfitta di Lucca costa a Lamberto Zauli la panchina del Perugia. Che l’ex fantasista di Vicenza e Bologna lascia in zona playout, con appena 16 punti conquistati in 18 gare.

Risultati che riflettono mancanza di gioco, oltre che a limiti tecnici e soprattutto caratteriali da parte di molti Grifoni che il tecnico ha avuto a disposizione, tra quelli ereditati dalla gestione Formisano ed un mercato di riparazione apparso molto deludente.

Dopo la sconfitta di Lucca, di fronte agli occhi del presidente Faroni, la società si è presa ancora qualche giorno di tempo, nonostante la tifoseria invocasse un cambio di panchina immediato. Mercoledì mattina, dopo l’ennesimo summit con il ds Meluso, la società biancorossa ha deciso il cambio in panchina. Il secondo, dopo quello di Formisano, entrato in contrasto con i tifosi dopo risultati deludenti e scelte contestate, ma che alla guida della Pianese, portata al sesto posto del girone B della C, sembra aver trovato la sua giusta dimensione.

Si attende a breve la nota ufficiale dell’esonero di Zauli. E soprattutto il nome dell’allenatore che guiderà il Perugia già nel prossimo turno, in casa della capolista Entella. Ruolo per il quale sarebbe stato sondato anche Liverani, per qualche ora “virtualmente” sulla panchina della Ternana. La scelta però, secondo Grifotube UmbriaTv sempre molto informato sulle vicende del Grifo, è poi caduta su Vincenzo Cangelosi, già tecnico della Casertana, siciliano, che si ispira ai dettami tattici di Zeman, del cui Foggia era stato calciatore.

Arriva Cangelosi, la nota ufficiale del club

Nella tarda mattinata è arrivata la nota ufficiale del club sull’avvicendamento in panchina:

AC Perugia Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Lamberto Zauli. Insieme a lui è stato sollevato dall’incarico anche l’allenatore in seconda Andrea Costa.

La società ringrazia Zauli per l’impegno e la professionalità augurandogli le migliori fortune professionali.

Contestualmente il Club annuncia di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra a Vincenzo Cangelosi fino al termine della stagione.

Palermitano, classe 1963, è stato collaboratore tecnico di Zdenek Zeman durante la sua lunga carriera e al cui fianco ha lavorato per ben 33 anni dalla prima avventura al “Foggia dei Miracoli” nel lontano 1989 passando per Lazio, Roma, Salernitana, Avellino, Brescia, Lecce, Stella Rossa, Lugano, ancora Foggia, Cagliari e Pescara.

Nell’ultima esaltante esperienza alla Casertana (dal dicembre 2022 al maggio 2024) 61 partite, con 30 vittorie, 17 pareggi e 14 sconfitte per un totale di 107 punti.

(notizia in aggiornamento, nella foto la presentazione di Zauli a ottobre)