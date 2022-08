Palpeggia dipendente di un bar, scatta denuncia per violenza sessuale aggravata - Tuttoggi

L’uomo, infatti, mentre si trovava all’interno di un noto bar del territorio, avrebbe avvicinato alle spalle la giovane, dipendente del locale, mentre era intenta a svolgere le pulizie nel retrobottega, e l’avrebbe palpeggiata ripetutamente.

La ragazza, terrorizzata per l’aggressione, è riuscita a sottrarsi alla presa dell’uomo, poi allontanatosi repentinamente dal bar. La dipendente dell’esercizio si è quindi presentata in caserma per denunciare l’accaduto, con le indagini immediatamente iniziate.

Alcune telecamere all’interno e all’esterno del locale hanno portato ben presto all’identificazione dell’uomo, presunto autore del reato. La vittima è stata all’istante assistita secondo le procedure previste dal caso, attivando anche il cosiddetto “Codice rosso“.