Pallavolo, Città di Castello promosso in serie C - Tuttoggi.info

La giovane formazione di coach Enzo Sideri batte Orvieto in trasferta in gara due e fa l'impresa

Il Città di Castello Pallavolo conquista la promozione in serie C. Un risultato straordinario raggiunto da una formazione giovanissima sotto la guida dell’allenatore Enzo Sideri.

Gara 2 di finale ad Orvieto, ieri sera (5 giugno), è stata l’apoteosi perfetta, sintesi di un’annata indimenticabile. Dopo la vittoria in gara 1 (sabato 1 giugno) dei tifernati, i padroni di casa dovevano assolutamente vincere per portare la serie in parità e giocarsi tutto a Città di Castello domenica 9. Dopo essere andati subito sopra 2-0, i gialloblu di coach Trevellin hanno creduto di avere la partita in pugno. Sideri ha però mescolato la squadra riuscendo a strappare terzo set con il punteggio di 26-28.

Nel quarto set i tifernati subiscono l’infortunio di Michele Dolfi ma l’ingresso di Hamza non ha fermato la marcia dei biancorossi che pareggiano i conti (2-2) vincendo 19-25. Il tiebreak si gioca in un inferno, con tutto il palazzetto orvietano (10 i tifosi tifernati presenti) ma il Città di Castello è mentalmente più forte e lanciato: dopo la fuga sul 5-12, Mario Marino, nella sua ultima gara, mette a terra il punto del definitivo 9-15, che decreta la promozione in serie C.

La festa ha inizio con le maglie preparate a sorpresa “C Siamo”. Una vittoria dedicata ad Andrea Joan e allo stesso Prof. Enzo Sideri, che ha lasciato la sua firma indelebile su questa impresa, ovviamente insieme a quella dei suoi magnifici ragazzi.