Palio dei Quartieri, conto alla rovescia: ecco il drappo per il vincitore

Presentazione ufficiale dell'edizione 2023

Conto alla rovescia per la 28esima edizione del Palio dei Quartieri. La tradizionale conferenza stampa di avvicinamento segna l’ingresso ufficiale nell’atmosfera del Palio. Così, alla presenza del presidente dell’Ente Palio, Vincenzo Pierantoni, del sindaco Virginio Caparvi e dei presidenti dei quartieri, Daniele Sorbelli (Porta Santa Croce) e Fabio Pallotta (Borgo San Martino) sono state le opere d’arte realizzate da Catia Romani, l’artista scelta quest’anno per la realizzazione del Palio, del Premio Speciale e del Palio del Garzoncello.

Il Palio di Catia Romani

“Sono entrata un po’ nella storia di Nocera ed è stato bellissimo – commenta Romani – . Visto il tema, mi ha colpita molto la figura della Dama Infedele, anche perché credo sia il fulcro della manifestazione al di là dei temi di ogni anno”. Due epoche a confronto, di Borgo San Martino (rappresentante del secolo 1350/1450) e di Porta Santa Croce (1820/1920), entrambe riproposte, durante la festa, nella vita sociale nocerina, sono visibili nella pittura di Carla Romani, che pur non rinuncia alla propria identità artistica. “Prima di tutto – prosegue Romani –, ho voluto conservare la mia identità. Per chi mi conosce, quest’anno sono 41 anni di attività espositiva; sono conosciuta per le caratteristiche innanzitutto degli alberi rotondi, che mi porto dietro da sempre, e per questi colori, per questi cieli arcobaleno, che tutti dicono diano serenità. È un legame che mi porta a San Francesco e al Cantico delle Creature. Credo che ogni mio quadro ne rappresenti un omaggio, alla natura soprattutto. Tornando al tema, ho immaginato la Dama che legge la sua storia”. Tra i simboli presenti del dipinto, la brocca che, nei giochi della staffetta e della portantina, della serata conclusiva, la Dama offre a un atleta del proprio quartiere (dove all’interno è racchiuso un fazzoletto con i colori dei due rioni; sarà “fedele” o “infedele” a seconda dei colori riportati), la Torre Civica di Nocera e il campanile della Cattedrale dell’Assunta e la fontana di Piazza Umberto I. “L’ho immaginato così – conclude Romani –, cercando di racchiudere tutti gli elementi basilari di questa bella avventura“.

“Il Palio del rispetto”

Oltre ai colori di Borgo San Martino e di Porta Santa Croce, una colomba si posa sulla rappresentazione

della fontana. Tra i messaggi che il Palio dei Quartieri 2023 vuole portare al pubblico e ai partecipanti, c’è

quello del rispetto. “Se dovessi scegliere una parola per definire il Palio dei Quartieri 2023 – afferma il

presidente dell’Ente Palio, Vincenzo Pierantoni –, io vorrei scegliere la parola ‘rispetto’. Credo stia bene in qualsiasi luogo, e per questo mi sono ripromesso di parlarne. Vorrei che questo Palio – prosegue – si svolga nel rispetto, dell’ambiente, dell’avversario. Vorrei che tra le gare e tra tutti i contradaioli ci sia. Il rispetto degli operatori, della Polizia Municipale, dei Carabinieri, della Protezione civile e della Croce Rossa. C’è sempre qualcuno che lavora, e tra questi i contradaioli. Il rispetto dei turisti che arrivano in questa bella cittadina, a cui va dato il massimo cui si possa offrire.”

L’ambiente al centro

Un termine che racchiude piccoli grandi gesti: durante la scorsa manifestazione, in collaborazione con l’Associazione Borgo Green, sono stati distribuiti, ad esempio, dei bicchieri con il brand di ciascun quartiere riutilizzabili. Quest’anno, iniziativa lodevole è il contributo che il Palio dei Quartieri offre alla Lega del Filo d’Oro: durante la manifestazione, ci sarà una raccolta per effettuare una donazione all’ente benefico. Non mancano poi i saluti del primo cittadino e dei presidenti di Borgo San Martino e di Porta Santa Croce. Un lavoro corale e sinergico, quello organizzativo, che porta e accresce costantemente i risultati. “So che i quartieri stanno facendo un lavoro straordinario – dichiara il sindaco Caparvi –. Dobbiamo puntare su chi ancora non conosce questa festa: sono certo che lo spettacolo che sappiamo mettere in campo a Nocera Umbra non è uno spettacolo secondario, al contrario è di tutto rilievo rispetto a tante realtà umbre e non soltanto”.

Il programma

Quando al programma: si parte con i tre giorni precedenti alla manifestazione, il 28, il 29 e il 30 luglio, dedicati al Palio del Garzoncello. A seguire, l’apertura del Palio, lunedì 31 luglio; le rievocazioni storiche di Borgo San Martino, il 1 agosto, e di Porta Santa Croce, il 2; agli allestimenti dei vicoli, sono invece dedicate le serate del 3 (San Martino) e del 4 (Santa Croce); nel fine settimana, lo spettacolo dei tamburini e la consegna del Premio Speciale nel sabato, 5 agosto, i Giochi della Dama infedele e la consegna del Palio dei Quartieri al rione vincitore nella serata conclusiva, domenica 6 agosto.

Per scaricare il programma ufficiale e seguire ogni informazione e/o aggiornamento, si invitano tutti gli

interessati a consultare le omonime pagine Facebook dell’Ente Palio dei Quartieri, di Borgo San Martino e di Porta Santa Croce e del Comune di Nocera Umbra, e i profili Instagram (@entepaliodeiquartieri;

@borgosanmartino; @quartiereportasantacroce).