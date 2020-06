Palio Primavera, Ente Giochi ha proclamato i vincitori del contest #primaverainarte - Tuttoggi

Il Palio Primavera non si ferma nonostante l’emergenza legata al Coronavirus e, seppur in “versione digitale”, oggi (lunedì 1 giugno) si è svolta l’edizione 2020 in rigorosa diretta Facebook.



Nella sala consiliare di Gualdo Tadino la presidente dell’Ente Giochi Cinzia Frappini, insieme al sindaco Massimiliano Presciutti, il vice Fabio Pasquarelli e all’azienda Rocchetta con l’Avv. Chiara Bigioni, hanno proclamato i vincitori del contest #primave.rainarte.



Una bellissima iniziativa che ha visto nei giorni scorsi come protagonisti bambini e ragazzi in età scolastica (scuola primaria e secondaria primo grado) che hanno condiviso tramite social (Facebook ed Instagram sulle pagine dei Giochi de le Porte) un disegno da loro realizzato in rappresentanza del Palio di Primavera.

“E’ un piacere essere qui oggi con un Palio di Primavera alternativo – ha detto la Presidente dell’Ente Giochi Frappini – Saluto tutti i Priorini con i loro splendidi abiti ed esprimo gratitudine a bambini e ragazzi che hanno partecipato al contest. I disegni premiati sono stati tutti molto belli ed hanno trasmesso un grande significato. Chi li ha realizzati ha messo in campo passione per il disegno e per i Giochi de le Porte”.

Tanti sono stati i partecipanti al contest e dura è stata la scelta della giuria nelle varie categorie. A vincere il Concorso #primaverainarte alla fine sono stati:

1° Classificato Premio Commissione Artistica – Federica Biagioli

1° Classificato Premio Contest Social – Alessio Galenghi

1° Classificato Premio Rocchetta – Ludovica Mencarelli

“Quello di oggi – ha sottolineato Presciutti – sarà un appuntamento che ricorderemo per sempre. In questo particolare periodo storico non si possono fare certe cose ma con inventiva e fantasia se ne possono fare altre e l’iniziativa odierna ne è una dimostrazione. Questa emergenza ci ha messo di fronte a nuove sfide e voi giovani avete dato, con il vostro comportamento, una grande lezione agli adulti. Anche attraverso questa iniziativa avete lasciato un segno: le cose si possono fare anche in situazioni di emergenza e facendo sacrifici”.

Presenti all’occasione anche i Priorini di questo Palio di Primavera 2020:

Damiano Sergiacomi e Elisa Angeli per Porta San Benedetto; Francesco D’Antoni e Sofia Nati per Porta San Donato; Diego Iodice e Benedetta Ferri, per Porta San Martino; Marco Cassetta e Alessia Franceschini, per Porta San Facondino.