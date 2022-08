Palio di San Rufino 2022, il programma degli eventi ad Assisi - Tuttoggi

Il Palio di San Rufino 2022 si aprirà poi giovedì e venerdì, 25 e 26 agosto: dalle 10 alle 23 il mercatino di San Rufino, con oggetti tipici e di ispirazione medioevale, in piazza del Comune. Alle 21 sempre in piazza lo spettacolo dei gruppi della Compagnia Balestrieri. Sabato 27 agosto dopo il corteo delle 17.30 da Piazza del Comune a San Rufino, in Cattedrale alle 18 la messa con l’investitura dei nuovi Balestrieri e il battesimo dei piccoli Balestrieri. A seguire alle 20 la cena propiziatoria per la disputa del “Palio di San Rufino”.

Domenica 28 dopo il corteo da piazza del Comune a Piazza San Rufino, in programma alle 16.30, dalle 17 ci sarà l’esibizione del gruppi della Compagnia, A seguire si disputerà il Palio di San Rufino (dipinto da Silvia Balducci) con gara a squadre tra i Balestrieri dei Terzieri di Santa Maria, San Francesco e San Rufino e la gara individuale sul Tasso (dipinto dall’artista Silvia Fugnoli); al balestriere vincente anche l’ambitissima “Balestrina d’Argento” e il tasso della gara.