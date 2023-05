Palio della Balestra, trionfa Sansepolcro | "Bis" di Elia Guerrini Guadagni - Tuttoggi.info

Tripletta dei toscani "in casa" degli eugubini | Con il bis del 23enne biturgense arrivano il secondo posto di Enzo Cestelli e il terzo di Franco Guerrini

Come da tradizione – l’ultima domenica di maggio – è tornato oggi in Piazza Grande, a Gubbio, il Palio della Balestra, vinto da Sansepolcro sui rivali di casa.

A trionfare, per il secondo anno consecutivo, è stato Elia Guerrini Guadagni e, a seguire Enzo Cestelli e Franco Guerrini, tutti balestrieri toscani.

Il primo a scoccare la verretta, in qualità di vincitore dell’edizione 2022, è stato proprio il 23enne Guerrini Guadagni, che con un tiro perfetto che ha resistito sul punto più centrale del bersaglio fino alla fine, nonostante altri 65 tiri di altrettanti balestrieri.

Gubbio rimane dunque fuori dal podio nel primo atto andato in scena “a casa propria”. Per avere la rivincita bisognerà aspettare domenica 10 settembre, in piazza Torre di Berta a Sansepolcro.