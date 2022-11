All'ex Palestra di San Pietro nasce uno spazio tutto dedicato agli adolescenti - Tuttoggi

"G.I.P. Giovani in Palestra" sarà un luogo di incontro dedicato ai giovani della città, soprattutto tra gli 11 e 15 anni, con un’apertura settimanale fissa il venerdì pomeriggio (dalle 16 alle 19) e altre variabili in orario pomeridiano e serale in base alle attività previste

Si chiama “G.I.P. – Giovani in Palestra” il nuovo spazio per ragazze e ragazzi adolescenti inaugurato con una vera e propria festa venerdì scorso (28 ottobre), all’ex Palestra di San Pietro di Gubbio. Un’idea nata nell’ambito dell’attività di co-progettazione degli interventi e servizi sociali nella Zona Sociale 7 “Percorsi e Legami di Comunità” e sviluppata dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune.

