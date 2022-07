Palestra di San Martino in Trignano, arriva un milione dal PNRR - Tuttoggi

Un milione di euro per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico. Le risorse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

La palestra di San Martino in Trignano verrà riqualificata. La proposta progettuale presentata dal Comune di Spoleto, in riferimento al Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole, è stata ammessa a finanziamento per un totale di € 976.000,00.

Terzo in graduatoria su ventuno progetti presentati (tra i quattro finanziati in Umbria la palestra di San Martino in Trignano ha ottenuto l’importo più alto), il progetto rientra tra gli interventi che potranno usufruire delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).