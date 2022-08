Palermo – Perugia, formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Qui Perugia

Castori ritrova alcuni degli infortunati. Dovrebbe accomodarsi in panchina Angella, recuperato ma non al meglio. Dentro dall’inizio, invece, Olivieri, ad affiancare Melchiorri. Con Di Serio pronto a subentrare, come avvenuto a Cagliari in Coppa Italia. Non saranno dell’incontro, invece, Matos, Rosi e Santoro.

Le probabili formazioni

Palermo (4-2-3-1): Pigliacelli, Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Sala, Broh, Damiani, Elia, Soleri, Stoppa, Brunori. All. Corini.

Perugia: Gori, Sgarbi, Curado, Dell’Orco, Casasola, Vulic, Iannoni, Kouan, Lisi, Melchiorri, Olivieri. All. Castori.

Arbitro Ayroldi di Molfetta.

Dove vedere Palermo – Perugia

La partita Palermo – Perugia (ore 20.45) sarà visibile in tvsui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.

