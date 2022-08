Perugia brutto e ingenuo, il Palermo ringrazia (2-0) | Pagelle

Il Perugia non c’è e nel finale concede un altro contropiede con Elia che va a segno, ma il Var annulla per fuorigioco.

Castori prova ad aggiustare la squadra, con quello che ha in panchina. E i Grifoni hanno la possibilità di trovare il pari, ma Melchiorri spreca malamente.

Ancora un contropiede del Palermo, finalizzato da Elia, chiude la partita.

La partita

23′ pt RIGORE PER IL PALERMO Sul calcio d’angolo per il Perugia, il pallone arriva dalle parti di Righetti appostato fuori area, che si fa anticipare per la ripartenza del Palermo. Floriano si fa tutto il campo e serve Elia a centro area, che si aggiusta il pallone, ma al momento di calciare viene sbilanciato in modo platea da Lisi, che aveva tentato il recupero. Rosso diretto e rigore per il Palermo.

25′ pt GOL PALERMO Sul dischetto va Brunori che calcia forte centralmente e porta in vantaggio i padroni di casa.

36′ pt Castori prova a correre ai ripari, gettando in campo Di Serio al posto di Righetti.

37′ pt OCCASIONE PERUGIA Il nuovo entrato prova la conclusione una volta entrato in area, ma non inquadra la porta.

41′ pt OCCASIONE PALERMO Brunori ignora Elia, libero in area, e calcia fuori.

48′ pt GOL PALERMO ANNULLATO Ancora un contropiede del Palermo, dopo una respinta della difesa di casa, con Kouan che invoca il fallo di mano. Al limite dell’area del Perugia si ritrovano 5 maglie rosa contro le 3 bianche. Brunori serve Elia che batte Gori. Il Var rileva il fuorigioco: Elia è oltre Vulic, anche se di pochissimo. Non viene segnalato nulla, invece, sull’episodio in area del Palermo.

49′ pt FINISCE IL PRIMO TEMPO Decide il rigore di Brunori, su penalty arrivato dopo un incredibile contropiede concesso dal Perugia. Che con un uomo in meno rischia il raddoppio su un’azione simile allo scadere della prima frazione. Grifoni davvero ingenui, rosanero pronti a sfruttare le incertezze dagli avversari, spinti dal pubblico del Barbera.

1′ st Corini toglie Floriano (molto positiva la sua prova) per Soleri.

6′ st Grande azione personale di Elia, steso da Kouan un attimo prima di entrare in area.

7′ st OCCASIONE PALERMO La punizione a giro di Valente sfiora l’incrocio dei pali.

10′ st Melchiorri svetta di testa, ma coglie Di Serio.

15′ st Valente lascia il campo per Stoppa.

17′ st OCCASIONE PERUGIA Nedelcearu rinvia sui piedi di Kouan, che serve Melchiorri solo in area sulla sinistra: l’attaccante strozza troppo il sinistro e sfiora il palo, sprecando la palla del pari.

18′ st Di Serio viene fermato in area dall’uscita di Pagliacelli.

20′ st Corini corre ai ripari e manda in campo Crivello per Sala.

23′ st GOL PALERMO Ancora un contropiede letale del Palermo, con Brunori che taglia la difesa del Perugia e serve Elia, che batte Gori. L’ex grifone non esulta.

26′ st Castori cambia Melchiorri con Oliviero e Iannoni con Paz.

28′ sr Damiani pescato in area non trova il pallone in acrobazia.

29′ st OCCASIONE PALERMO Ci prova Stoppa, che non trova la porta.

31′ st Brunoni calcia potente, la palla termine fuori di poco.

35′ st OCCASIONE PALERMO Buttaro, servito da Stoppa, calcia incredibilmente fuori.

35′ st OCCASIONE PERUGIA Olivieri cerca il rimorchio di Kouan, che viene murato dalle maglie rosanero.

42′ st Rientra in campo Angella, al posto di Curado. Dentro anche Ghion per Vulic.

45′ st Fuori Elia, ex Perugia, migliore in campo. Al suo posto Pierozzi.

45′ st Cinque minuti di recupero.

49′ st OCCASIONE PERUGIA Contropiede dei Grifoni, ma Olivieri spreca il pallone recuperato da Koaun, facendosi intercettare il servizio per Di Serio.

Tabellino e pagelle

Palermo – Perugia 2 – 0

25′ pt Brunori rig. (Pa), 23′ st Elia (Pa)

48′ pt annullato al Var gol di Elia (Pa)

Palermo: Pigliacelli 6; Buttaro 6, Nedelcearu 6, Marconi 6.5, Sala 6 (20′ st Crivello 6); Damiani 6, Broh 6, Valente 6 (15′ st Stoppa 6.5), Floriano 7 (1′ st Soleri 6), Elia 8 (45′ st Peirozzi sv), Brunori 7. All. Corini 7. A disp.: Grotta, Massolo, Somma, Silipo, Fella, Doda, Peretti, Lancini.

Perugia: Gori 5.5; Sgarbi 5, Curado 5 (42′ st Angella sv), Dell’Orco 6, Casasola 5, Iannoni 5.5 (26′ st Paz 6), Vulic 5.5 (42′ st Ghion sv), Righetti 5 (36′ pt Di Serio 5), Lisi 4, Kouan 6.5, Melchiorri 5 (26′ st Olivieri 6). All. Castori 5.5. A disp.: Furlan, Moro, Angella, Vulikic, Angori, Vano, Giunti, Sulejmani.

Arbitro: Ayroldi (Molfetta) 6.5.

